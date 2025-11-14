Посла Німеччини знову помітили на акції протесту в Тбілісі після повернення з консультацій - ЗМІ

Посол Німеччини Пітер Фішер, який нещодавно повернувся до Грузії після відкликання до Берліна, з'явився на антиурядовій акції в Тбілісі в четвер і особисто висловив солідарність із демонстрантами. Про це повідомив учасник мітингу Мамука Цуцькірідзе, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

Посол Німеччини, пан Петер Фішер ще раз виявив солідарність! 'Звичайно, я висловив йому величезну подяку Грузії за дружбу та підтримку. Цей момент ми ніколи не забудемо!