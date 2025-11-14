$42.060.03
14 листопада, 18:09
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Посла Німеччини знову помітили на акції протесту в Тбілісі після повернення з консультацій - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2084 перегляди

Посол Німеччини Пітер Фішер з'явився на антиурядовій акції в Тбілісі, висловивши солідарність з демонстрантами. Це викликало обурення правлячої партії «Грузинська мрія», яка звинуватила Фішера в "насміханні" над грузинським суспільством.

Посла Німеччини знову помітили на акції протесту в Тбілісі після повернення з консультацій - ЗМІ

Посол Німеччини Пітер Фішер, який нещодавно повернувся до Грузії після відкликання до Берліна, з'явився на антиурядовій акції в Тбілісі в четвер і особисто висловив солідарність із демонстрантами. Про це повідомив учасник мітингу Мамука Цуцькірідзе, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

Посол Німеччини, пан Петер Фішер ще раз виявив солідарність! 'Звичайно, я висловив йому величезну подяку Грузії за дружбу та підтримку. Цей момент ми ніколи не забудемо! 

– написав активіст у соцмережі Facebook, поділившись фото з послом.

Подія викликала обурення представників правлячої партії "Грузинська мрія". Спікер парламенту Шалва Папуашвілі звинуватив Фішера в "насміханні" над грузинським суспільством, додавши, що чекає на реакцію Берліна.

Тепер МЗС Німеччини має остаточно визначитися, чого вони хочуть. Після повернення з консультацій ми сподівалися, що посол Німеччини ознайомився з важливістю Віденської конвенції, перечитав відповідні статті і після цього буде стриманіше. Але не минуло й кількох днів, а він уже глузує з усього суспільства 

– заявив Папуашвілі.

Додамо

Фішер неодноразово відкрито критикував грузинську владу за відкат від демократії, а також висловлював підтримку активістам та учасникам протестних акцій у Тбілісі. Грузинська влада розцінювала це як втручання у внутрішні справи.

24 вересня Фішера викликали в МЗС Грузії, звинувативши в "спробах заохочення радикального порядку денного" та "необґрунтованих нападах на уряд".

Офіційний Берлін назвав виклик посла "безпідставним", висловивши протест повіреному у справах Грузії у Берліні.

19 жовтня МЗС Німеччини оголосило про відкликання Фішера на консультації на тлі, як зазначили в Берліні, "кампанії цькування" проти дипломата. Дипломат повернувся до Тбілісі 8 листопада. У Берліні заявили, що він "продовжить свою активну роботу за повної підтримки" федерального уряду.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Дипломатка
Грузинська мрія
Тбілісі
Грузія
Берлін