Посла Німеччини знову помітили на акції протесту в Тбілісі після повернення з консультацій - ЗМІ
Київ • УНН
Посол Німеччини Пітер Фішер з'явився на антиурядовій акції в Тбілісі, висловивши солідарність з демонстрантами. Це викликало обурення правлячої партії «Грузинська мрія», яка звинуватила Фішера в "насміханні" над грузинським суспільством.
Посол Німеччини Пітер Фішер, який нещодавно повернувся до Грузії після відкликання до Берліна, з'явився на антиурядовій акції в Тбілісі в четвер і особисто висловив солідарність із демонстрантами. Про це повідомив учасник мітингу Мамука Цуцькірідзе, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".
Посол Німеччини, пан Петер Фішер ще раз виявив солідарність! 'Звичайно, я висловив йому величезну подяку Грузії за дружбу та підтримку. Цей момент ми ніколи не забудемо!
Подія викликала обурення представників правлячої партії "Грузинська мрія". Спікер парламенту Шалва Папуашвілі звинуватив Фішера в "насміханні" над грузинським суспільством, додавши, що чекає на реакцію Берліна.
Тепер МЗС Німеччини має остаточно визначитися, чого вони хочуть. Після повернення з консультацій ми сподівалися, що посол Німеччини ознайомився з важливістю Віденської конвенції, перечитав відповідні статті і після цього буде стриманіше. Але не минуло й кількох днів, а він уже глузує з усього суспільства
Додамо
Фішер неодноразово відкрито критикував грузинську владу за відкат від демократії, а також висловлював підтримку активістам та учасникам протестних акцій у Тбілісі. Грузинська влада розцінювала це як втручання у внутрішні справи.
24 вересня Фішера викликали в МЗС Грузії, звинувативши в "спробах заохочення радикального порядку денного" та "необґрунтованих нападах на уряд".
Офіційний Берлін назвав виклик посла "безпідставним", висловивши протест повіреному у справах Грузії у Берліні.
19 жовтня МЗС Німеччини оголосило про відкликання Фішера на консультації на тлі, як зазначили в Берліні, "кампанії цькування" проти дипломата. Дипломат повернувся до Тбілісі 8 листопада. У Берліні заявили, що він "продовжить свою активну роботу за повної підтримки" федерального уряду.