Почтальоны будут доставлять субсидии наличными более 1 млн пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. "Укрпочта" в течение весны будет доставлять монетизированные субсидии около 1,1 млн пенсионеров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.
"В течение марта-мая текущего года, в рамках реализации пилотного проекта, "Укрпочта" будет доставлять получателям монетизированные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг", - сообщили в компании.
Для информирования о начислении субсидии и механизме выплаты компания, как отмечается, доставит каждому получателю (около 4 млн граждан) персональное сообщение о размере субсидии, за что назначена субсидия и как ее получить денежными средствами.
"Также компания будет доставлять в течение действия пилота субсидии тем пенсионерам, которые получают пенсии через "Укрпочту" (около 1,1 млн клиентов) и будет максимально способствовать своевременному получению платежей за предоставленные коммунальные услуги. Сейчас идет процесс подписания необходимых соглашений с ПФУ", - добавили в "Укрпочте".
Все пенсионеры, которых обслуживает "Укрпочта", как сообщается, будут получать субсидии наличными через почтальонов в день получения пенсии.
"Ежемесячно получатели субсидий будут получать средства за предыдущий календарный месяц (в марте - за февраль, в апреле - за март, в мае - за апрель)", - добавили в компании.
В Пенсионном фонде накануне заявили, что практически завершена переговорная процедура с "Укрпочтой".
Напомним, субсидианты за февраль получат наличные для оплаты коммуналки.