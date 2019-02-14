Поштарі доставлятимуть субсидії готівкою понад 1 млн пенсіонерів

"Упродовж березня–травня поточного року, у рамках реалізації пілотного проекту, "Укрпошта" доставлятиме отримувачам монетизовані субсидії на оплату житлово-комунальних послуг", - повідомили у компанії.

Для інформування про нарахування субсидії та механізм виплати компанія, як зазначається, доставить кожному отримувачу (близько 4 млн громадян) персональне повідомлення про розмір субсидії, за що призначена субсидія і як її отримати грошовими коштами.

"Також компанія доставлятиме протягом дії пілоту субсидії тим пенсіонерам, які отримують пенсії через "Укрпошту" (близько 1,1 млн клієнтів) та буде максимально сприяти своєчасному отриманню платежів за надані комунальні послуги. Наразі триває процес підписання необхідних угод з ПФУ", - додали в "Укрпошті".

Усі пенсіонери, яких обслуговує "Укрпошта", як повідомляється, отримуватимуть субсидії готівкою через листонош у день одержання пенсії.

"Щомісяця одержувачі субсидій отримуватимуть кошти за попередній календарний місяць (у березні – за лютий, у квітні – за березень, у травні – за квітень)", - додали у компанії.

У Пенсійному фонді напередодні заявили, що практично завершена переговорна процедура з "Укрпоштою".

Нагадаємо, субсидіанти за лютий отримають готівку для оплати комуналки.