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Субсидіанти за лютий отримають готівку для оплати комуналки

Субсидіанти за лютий отримають готівку для оплати комуналки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. За лютий субсидіанти в Україні отримають готівку для оплати комунальних платежів. Про це УНН повідомляє з посиланням на урядовий портал Teplo.gov.ua.

"Усі, кому призначено субсидію з 2018 року, отримають у березні готівку для оплати комунальних платіжок за лютий 2019 року. Відповідно, у квітні прийдуть кошти для розрахунку за спожиті у березні послуги, у травні — за квітневу комуналку", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що, згідно з сьогоднішнім рішенням уряду, уже в березні стартує ще одна модель монетизації субсидій — “живі” гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії. Паралельно діятиме запущена з січня 2019 року монетизація, яка передбачає розрахунки за спожиті послуги субсидіантами через "Ощадбанк", і за результатами вже цього опалювального сезону виплату невикористаних субсидій одержувачам готівкою.

"Уся субсидія “старим” субсидіантам буде перерахована грошовим переказом через державний "Ощадбанк", а пенсіонерам виплатить Пенсійний фонд одночасно з пенсією", - сказано у повідомленні.

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Для отримання грошового переказу, як повідомляється, необхідно буде звернутися до найближчого відділення "Ощадбанку" і надати паспорт та ідентифікаційний код. Одночасно з виплатою грошового переказу кожному одержувачу субсидії буде відкрито персональний банківський рахунок, на який перераховуватиметься сума субсидії у квітні та травні.

Пенсіонери, які отримають пенсійні виплати через інші банки, відповідно зможуть зняти свою субсидію безпосередньо у банкоматі цього банку. Тим, у кого немає пенсійної картки, субсидію разом з пенсією доставить "Укрпошта".

"Усі, хто звернувся вперше за субсидією у 2019 році, беруть участь у діючій моделі монетизації. Тобто розрахунки за спожиті послуги за цих осіб з підприємствами здійснюватиме "Ощадбанк", а субсидіанти отримають за результатами вже цього опалюваного сезону залишок невикористаної субсидії готівкою через "Ощадбанк". Кожному одержувачу субсидії, якому допомогу призначено з 2018 року, у березні "Укрпошта" доставить повідомлення про те, скільки і яким чином надійде коштів субсидії від уряду для оплати комуналки", - зазначається у роз'ясненні.

Таким чином, урядом буде здійснено пілотування паралельно двох моделей монетизації та за результатами аналізу їх ефективності прийматиметься рішення щодо впровадження однієї з них з травня 2019 року.

Нагадаємо, Кабмін схвалив монетизацію субсидій з березня.

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