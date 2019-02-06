Кабмін схвалив монетизацію субсидій з березня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року, передає УНН.
"Встановити, що пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг надаються з урахуванням договорів... рішення набуває чинності з дня публікації і застосовується з 1 лютого 2019 року", - сказано у документі.
Прийнятим рішенням пропонується з березня 2019 року впровадити механізм надання житлових субсидій населенню у готівковій формі.
Раніше в уряді розповіли, що потрібно для монетизації субсидій.
Як повідомляв УНН, ініціатива Кабінету міністрів України щодо надання населенню житлових субсидій в грошовій формі не матиме істотного впливу на рівень інфляції.