Кабмін схвалив монетизацію субсидій з березня

"Встановити, що пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг надаються з урахуванням договорів... рішення набуває чинності з дня публікації і застосовується з 1 лютого 2019 року", - сказано у документі.



Прийнятим рішенням пропонується з березня 2019 року впровадити механізм надання житлових субсидій населенню у готівковій формі.



Раніше в уряді розповіли, що потрібно для монетизації субсидій.



Як повідомляв УНН, ініціатива Кабінету міністрів України щодо надання населенню житлових субсидій в грошовій формі не матиме істотного впливу на рівень інфляції.