Кабмин одобрил монетизацию субсидий с марта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года, передает УНН.
"Установить, что льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются на основе договоров ... решение вступает в силу со дня опубликования и применяется с 1 февраля 2019 года", - говорится в документе.
Принятым решением предлагается с марта 2019 года внедрить механизм предоставления жилищных субсидий населению в наличной форме.
Ранее в правительстве рассказали, что нужно для монетизации субсидий.
Как сообщал УНН, инициатива Кабинета министров Украины о предоставлении населению жилищных субсидий в денежной форме не окажет существенного влияния на уровень инфляции.