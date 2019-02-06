Кабмин одобрил монетизацию субсидий с марта

"Установить, что льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются на основе договоров ... решение вступает в силу со дня опубликования и применяется с 1 февраля 2019 года", - говорится в документе.



Принятым решением предлагается с марта 2019 года внедрить механизм предоставления жилищных субсидий населению в наличной форме.



Ранее в правительстве рассказали, что нужно для монетизации субсидий.



Как сообщал УНН, инициатива Кабинета министров Украины о предоставлении населению жилищных субсидий в денежной форме не окажет существенного влияния на уровень инфляции.