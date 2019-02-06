Субсидианты за февраль получат наличные для оплаты коммуналки

"Все, кому назначена субсидия с 2018 года, получат в марте наличные для оплаты коммунальных платежек за февраль 2019 года. Соответственно, в апреле придут средства для расчета за потребленные в марте услуги, в мае - за апрельскую коммуналку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно сегодняшнему решению правительства, уже в марте стартует еще одна модель монетизации субсидий - "живые" деньги для расчетов за коммунальные услуги будут выплачиваться непосредственно получателям субсидии. Параллельно будет действовать запущенная с января 2019 года монетизация, которая предусматривает расчеты за потребленные услуги субсидиантамы через "Ощадбанк", и по результатам уже этого отопительного сезона выплату неиспользованных субсидий получателям наличными.

"Вся субсидия "старым" субсидиантам будет перечислена денежным переводом через государственный "Ощадбанк", а пенсионерам выплатит Пенсионный фонд одновременно с пенсией", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы стали меньше обращаться за субсидиями

Для получения денежного перевода, как сообщается, необходимо будет обратиться в ближайшее отделение "Ощадбанка" и предоставить паспорт и идентификационный код. Одновременно с выплатой денежного перевода каждому получателю субсидии будет открыт персональный банковский счет, на который будет перечисляться сумма субсидии в апреле и мае.

Пенсионеры, которые получат пенсионные выплаты через другие банки, соответственно смогут снять свою субсидию непосредственно в банкомате этого банка. Тем, у кого нет пенсионной карточки, субсидию вместе с пенсией доставит "Укрпочта".

"Все, кто обратился впервые за субсидией в 2019 году, участвуют в действующей модели монетизации. То есть расчеты за потребленные услуги у этих лиц с предприятиями будет осуществлять "Ощадбанк", а субсидианты получат по результатам уже этого отопительного сезона остаток неиспользованной субсидии наличными через "Ощадбанк". Каждому получателю субсидии, которому помощь назначена с 2018 года, в марте "Укрпочта" доставит сообщение о том, сколько и каким образом поступит средств субсидии от правительства для оплаты коммуналки", - отмечается в разъяснении.

Таким образом, правительством будет осуществлен "пилот" параллельно двух моделей монетизации и по результатам анализа их эффективности будет приниматься решение о внедрении одной из них с мая 2019 года.

Напомним, Кабмин одобрил монетизацию субсидий с марта.