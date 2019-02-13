Пенсійний фонд: на сьогодні практично завершена переговорна процедура з "Укрпоштою"

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Виплати монетизованих субсидій мають іти синхронно з виплатами пенсій. Очікувані видатки на виплату субсидій у березні-травні становлять 10,5 мільярда гривень. Щоб це зробити вчасно, Пенсійний фонд має ще отримати списки субсидіантів від Міністерства соціальної політики України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Пенсійний фонд України.

На сьогодні практично завершена переговорна процедура з "Укрпоштою" щодо доставки субсидій. Я сподіваюсь, 25 лютого ми вийдемо на підписання відповідних угод і це дасть можливість працювати у визначеному для нас режимі, заявив голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус під час селекторної наради під головуванням Міністра соціальної політики України Андрія Реви.

Кошти для оплати житлово-комунальних послуг мають отримати приблизно 2,6 мільйона субсидіантів-пенсіонерів. З них 1,3 мільйона осіб отримують пенсії через відділення АТ "Укрпошта".

Нагадаємо, уряд визначив черговість виплат субсидій в грошовій формі. Про це журналістам сказав віце-прем'єр Геннадій Зубко.

"Ті, хто мають рахунки в Ощадбанку, будуть отримувати одночасно на свої рахунки. Ті, хто отримує пенсію, будуть отримувати субсидію разом з пенсією. Ті, хто хто отримує пенсію через "Укрпошту", будуть отримувати з 4 до 25 березня безпосередньо з пенсією свою субсидію", - сказав він.

Як повідомляв УНН, пенсіонери складають 70% споживачів субсидій.

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