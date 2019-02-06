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Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій

Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Пенсіонери складають 70% споживачів субсидій. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час Наради щодо запровадження монетизації субсидій, передає УНН.

"70% споживачів субсидій – пенсіонери, а пенсіонери – це ті, хто найбільше постраждали внаслідок економічної кризи, яка була спричинена російською агресією та гібридною війною", - повідомив Порошенко.

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Як повідомляв УНН, до кінця опалювального періоду субсидії отримають понад 3 мільйонів  домогосподарств.

Нагадаємо, субсидіанти за лютий отримають готівку для оплати комуналки. 

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