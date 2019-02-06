Пенсионеры составляют 70% потребителей субсидий
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Пенсионеры составляют 70% потребителей субсидий. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время Совещания по внедрению монетизации субсидий, передает УНН.
"70% потребителей субсидий - пенсионеры, а пенсионеры - это те, кто больше всего пострадали в результате экономического кризиса, который был вызван российской агрессией и гибридной войной", - сообщил Порошенко.
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Как сообщал УНН, до конца отопительного периода субсидии получат более 3 миллионов домохозяйств.
Напомним, субсидианты за февраль получат наличные для оплаты коммуналки.