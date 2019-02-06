Субсидії отримають понад 3 мільйонів домогосподарств

"Готівкова форма буде застосована до тих людей, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період, починаючи з жовтня-грудня 2018 року. Таких домогосподарств сьогодні у нас 3 млн 742 тисячі 75", - зазначив Рева.



Він додав, що вже у березні 2019 року ці домогосподарства отримають готівкові кошти у розмірі призначеної субсидії за лютий місяць, що в середньому складає приблизно 1500 грн на одне домогосподарство.



Крім того, аналогічні виплати вони отримають у квітні 2019 року, а також у травні, після чого їм буде здійснюватися перепризначення субсидій на новий рік.



Нагадаємо, Кабмін схвалив монетизацію субсидій з березня.