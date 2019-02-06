Субсидії отримають понад 3 мільйонів домогосподарств
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. До кінця опалювального періоду субсидії отримають понад 3 мільйонів домогосподарств. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час Наради щодо запровадження монетизації субсидій, передає кореспондент УНН.
"Готівкова форма буде застосована до тих людей, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період, починаючи з жовтня-грудня 2018 року. Таких домогосподарств сьогодні у нас 3 млн 742 тисячі 75", - зазначив Рева.
Він додав, що вже у березні 2019 року ці домогосподарства отримають готівкові кошти у розмірі призначеної субсидії за лютий місяць, що в середньому складає приблизно 1500 грн на одне домогосподарство.
Крім того, аналогічні виплати вони отримають у квітні 2019 року, а також у травні, після чого їм буде здійснюватися перепризначення субсидій на новий рік.
Нагадаємо, Кабмін схвалив монетизацію субсидій з березня.