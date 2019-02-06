Субсидии получат более 3 миллионов домохозяйств

"Наличная форма будет применена к тем людям, которым субсидия назначена на текущий отопительный период, начиная с октября-декабря 2018 года. Таких домохозяйств сегодня у нас 3742000 75", - отметил Рева.



Он добавил, что уже в марте 2019 эти домохозяйства получат наличные средства в размере назначенной субсидии за февраль, что в среднем составляет примерно 1500 грн на одно домохозяйство.



Кроме того, аналогичные выплаты они получат в апреле 2019 года, а также в мае, после чего им будет осуществляться переназначения субсидий на новый год.



Напомним, Кабмин одобрил монетизацию субсидий с марта.