Субсидии получат более 3 миллионов домохозяйств
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. До конца отопительного периода субсидии получат более 3 миллионов домохозяйств. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время Совещания по внедрению монетизации субсидий, передает корреспондент УНН.
"Наличная форма будет применена к тем людям, которым субсидия назначена на текущий отопительный период, начиная с октября-декабря 2018 года. Таких домохозяйств сегодня у нас 3742000 75", - отметил Рева.
Он добавил, что уже в марте 2019 эти домохозяйства получат наличные средства в размере назначенной субсидии за февраль, что в среднем составляет примерно 1500 грн на одно домохозяйство.
Кроме того, аналогичные выплаты они получат в апреле 2019 года, а также в мае, после чего им будет осуществляться переназначения субсидий на новый год.
Напомним, Кабмин одобрил монетизацию субсидий с марта.