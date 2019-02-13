Пенсионный фонд: на сегодня практически завершена переговорная процедура с "Укрпочтой"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Выплаты монетизированных субсидий должны идти синхронно с выплатами пенсий. Ожидаемые расходы на выплату субсидий в марте-мае составляют 10,5 миллиарда гривен. Чтобы это сделать вовремя, Пенсионный фонд должен еще получить списки субсидиантив от Министерства социальной политики Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
На сегодня практически завершена переговорная процедура с "Укрпочтой" о доставке субсидий. Я надеюсь, 25 февраля мы выйдем на подписание соответствующих соглашений и это даст возможность работать в определенном для нас режиме, заявил председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время селекторного совещания под председательством Министра социальной политики Украины Андрея Ревы.
Средства для оплаты жилищно-коммунальных услуг должны получить примерно 2,6 миллиона субсидиантов-пенсионеров. Из них 1,3 миллиона человек получают пенсии через отделения АО "Укрпочта".
Напомним, правительство определило очередность выплат субсидий в денежной форме. Об этом журналистам сказал вице-премьер Геннадий Зубко.
"Те, кто имеют счета в Сбербанке, будут получать одновременно на свои счета. Те, кто получает пенсию, будут получать субсидию вместе с пенсией. Те, кто получает пенсию через "Укрпочту", будут получать с 4 по 25 марта непосредственно с пенсией свою субсидию", - сказал он.
Как сообщал УНН, пенсионеры составляют 70% потребителей субсидий.