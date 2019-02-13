Правительство определило очередность выплат субсидий в денежной форме
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Правительство определило очередность выплат субсидий в денежной форме. Об этом журналистам сказал вице-премьер Геннадий Зубко, передает УНН.
Те, кто имеют счета в Ощадбанке, будут получать одновременно на свои счета. Те, кто получает пенсию, будут получать субсидию вместе с пенсией. Те, кто кто получает пенсию через "Укрпочту", будут получать с 4 по 25 марта непосредственно с пенсией свою субсидию ", - сказал он.
Как сообщал УНН, пенсионеры составляют 70% потребителей субсидий.
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Как сообщал УНН, до конца отопительного периода субсидии получат более 3 миллионов домохозяйств.
Напомним, субсидианты за февраль получат наличные для оплаты коммуналки.