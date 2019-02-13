Уряд визначив черговість виплат субсидій в грошовій формі

"Ті, хто мають рахунки в Ощадбанку, будуть отримувати одночасно на свої рахунки. Ті, хто отримує пенсію, будуть отримувати субсидію разом з пенсією. Ті, хто хто отримує пенсію через "Укрпошту", будуть отримувати з 4 до 25 березня безпосередньо з пенсією свою субсидію", - сказав він.



Як повідомляв УНН, пенсіонери складають 70% споживачів субсидій.



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Як повідомляв УНН, до кінця опалювального періоду субсидії отримають понад 3 мільйонів домогосподарств.

Нагадаємо, субсидіанти за лютий отримають готівку для оплати комуналки.