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Уряд визначив черговість виплат субсидій в грошовій формі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Уряд визначив черговість виплат субсидій в грошовій формі. Про це журналістам сказав віце-прем'єр Геннадій Зубко, передає УНН. 

Уряд визначив черговість виплат субсидій в грошовій формі

"Ті, хто мають рахунки в Ощадбанку, будуть отримувати одночасно на свої рахунки. Ті, хто отримує пенсію, будуть отримувати субсидію разом з пенсією. Ті, хто хто отримує пенсію через "Укрпошту", будуть отримувати з 4 до 25 березня безпосередньо з пенсією свою субсидію", - сказав він.

Як повідомляв УНН, пенсіонери складають 70% споживачів субсидій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко підрахував переваги монетизації субсидії для пенсіонерів

Як повідомляв УНН, до кінця опалювального періоду субсидії отримають понад 3 мільйонів домогосподарств.

Нагадаємо, субсидіанти за лютий отримають готівку для оплати комуналки.

 

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