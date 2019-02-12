Порошенко підрахував переваги монетизації субсидії для пенсіонерів

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Внаслідок монетизації субсидії пенсіонери залишатимуть собі 600-700 грн кожного місяця із середньої субсидії в 1,5 тис. грн. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Ізмаїла Одеської області, передає кореспондент УНН.

"Людина в середньому буде отримувати півтори тисячі грн субсидії, а платити буде 700-800 гривень. І для кожного пенсіонера 600-700 грн кожен місяць додатково буде в кишені", - зазначив Глава держави.

За його словами, за умови установлення лічильника і проведення заходів з енергоефективності люди похилого віку зможуть заощаджувати значні кошти щомісяця, отримуючи від держави монетизовану субсидію.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року.

Українцям для того, щоб їм монетизували субсидії, не потрібно особисто йти в "Ощадбанк" і відкривати рахунок для монетизації субсидій.

Українські Національні Новини

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