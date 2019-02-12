Порошенко подсчитал преимущества монетизации субсидии для пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Вследствие монетизации субсидии пенсионеры будут оставлять себе 600-700 грн каждый месяц из средней субсидии в 1,5 тыс. грн. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Измаил Одесской области, передает корреспондент УНН.
"Человек в среднем будет получать полторы тысячи грн субсидии, а платить будет 700-800 гривен. И для каждого пенсионера 600-700 грн каждый месяц дополнительно в кармане", - отметил Глава государства.
По его словам, при условии установки счетчика и проведения мероприятий по энергоэффективности пожилые люди смогут экономить значительные средства ежемесячно, получая от государства монетизированную субсидию.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года.
Украинцам для того, чтобы им монетизировали субсидии, не нужно лично идти в "Ощадбанк" и открывать счет для монетизации субсидий.