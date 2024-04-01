Посевная кампания в этом году проходит более интенсивно, чем в прошлом году - эксперт

Посевная кампания в этом году проходит более интенсивно, чем в прошлом году. Традиционно активную посевную кампанию проводят южные регионы. Однако аграрии на прифронтовых территориях сталкиваются с проблемами заминирования и ведением боевых действий. Об этом во время брифинга рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает УНН.

Детали

Традиционно для нас это конечно южные регионы Украины. Активнее первые вступили Херсонщина, Николаевщина, Одесская область, но сейчас мы видим и западная Украина, и север Украины тоже активно выходят в поля. Полтавщина достаточно активно входит в посев сахарной свеклы. Сказать, что какие-то регионы отстают нельзя, наоборот у нас в этом весеннем цикле посевной кампании проходит более интенсивно, быстрее, чем в прошлом году. Мы констатируем, что все достаточно подготовлены - сказал Марчук.

Марчук отметил, что на прифронтовых территориях аграрии сталкиваются с проблемами заминирования и ведением боевых действий.

Но благодаря работе наших разминирующих групп, саперных групп мы имеем констатацию, например, по Херсонщине в три раза увеличились посевные площади. Если в прошлом году брать этот период, то там посевные площади составляли в пределах 54 тыс. га, то сейчас это более 152 тыс. га. Есть шансы на количество посевов, которые вырастут в этом регионе, а значит количество производителей, которые будут задействованы в работе, смогут обеспечить жизнедеятельность своих предприятий - добавил Марчук.

Напомним

Сев яровых культур в Украине начали все области. Украинские аграрии уже сеют подсолнечник, сою и сахарную свеклу.