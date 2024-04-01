Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
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Посевная кампания в этом году проходит более интенсивно, чем в прошлом году - эксперт
Нынешняя весенняя посевная кампания в Украине проходит интенсивнее и быстрее, чем в прошлом году, причем активный сев происходит во всех регионах, включая прифронтовые территории, где фермеры сталкиваются с проблемами, связанными с минированием и боевыми действиями.
Франция планирует передать Украине сотни единиц бронетехники и ракеты для ПВО - Минобороны
В течение года Франция может передать Украине сотни единиц бронетехники и предоставить ракеты Aster 30 для системы противовоздушной обороны SAMP/T, которая является аналогом Patriot и способна сбивать российские гиперзвуковые ракеты.
Британская разведка: рф переплачивает 60% из-за санкций против военной промышленности
Из-за санкций третьи страны взимают надбавку к цене более 60% за экспорт некоторых подсанкционных товаров на территорию россии, нарушая баланс спроса и предложения на российский экспорт вооружений и усложняя механизмы оплаты, что приводит к значительному сокращению российского экспорта вооружений.
Запасы крылатых ракет "калибр" у россиян могли вырасти до 245-285 единиц - Defene Express
По оценкам военного портала Defense Express, россия производит 20-35 "калибров" ежемесячно и таким образом запасы этих крылатых ракет могли вырасти до 245-285 единиц.
Запрет на охоту спасает медведей, их популяция в украинских Карпатах увеличивается - The Times
Из-за запрета охоты, вызванного войной России против Украины, популяция медведей в Карпатском регионе Украины возросла: жители и туристы все чаще встречают следы медведей вблизи человеческих домов.
СБУ сообщила о новом подозрении российской пропагандистке симоньян
Служба безопасности Украины объявила новое подозрение российской пропагандистке маргарите симоньян.
В работе monobank произошел сбой - Гороховский
В работе мобильного банка monobank произошел сбой, о чем сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Пылевой бури из-за пустынной пыли в воздухе не будет - Укргидрометцентр
Укргидрометцентр разъяснил, что недавнее пылевое явление в Украине не квалифицируется как пылевая буря, поскольку скорость ветра не достигнет необходимых 12 м/с как минимум в течение 3 часов, и призвал людей не паниковать.
Начала рожать в подвале: из фронтовой Красногоровки в Донецкой области вывезли беременную
Женщина на 37-й неделе беременности начала рожать в подвале в Красногоровке Донецкой области, и под обстрелами была эвакуирована правоохранителями в Покровск, где родила здоровую дочь по имени Варвара.
"Нет позиционной войны": в ОП призвали увеличить помощь Украине из-за высокой интенсивности боев на фронте
россия продолжает эскалацию войны в Украине, бросая все свои ресурсы на интенсивные бои, не достигая своих главных целей, поэтому партнеры должны резко увеличить военное производство и поставки оружия в Украину для эффективного военного решения.