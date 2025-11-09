ukenru
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезоне
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца Кузнецова
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Посетители застряли на экстремальном аттракционе Power Tower в Одессе

Киев • УНН

В Одессе на одном из самых высоких в Украине аттракционов Power Tower застряли люди. Это уже не первый инцидент с этим аттракционом, который имеет высоту 60 метров.

Посетители застряли на экстремальном аттракционе Power Tower в Одессе

На "аттракционе-башне" в Одессе, являющемся одним из самых высоких в Украине, застряли люди. Случай может быть связан с отключениями света, передают местные ТГ-каналы, информирует УНН.

Подробности

В Одессе посетители "Луна-парка" застряли на экстремальном аттракционе Power Tower, являющемся одним из самых высоких в своем роде в Украине. Причина инцидента по состоянию на 15:30 неизвестна.

Справка

Это не первый случай с аттракционом Power Tower. 5 марта 2023 года люди застряли на высоте нескольких десятков метров. Общая высота аттракциона Power Tower - 60 метров.

Напомним

Несколько лет назад аттракцион "Колесо обозрения" в центральном парке в Луцке остановился, когда на нем катались люди, спасателям пришлось спускать с высоты 12 человек, среди которых шестеро - дети

Игорь Тележников

