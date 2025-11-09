Посетители застряли на экстремальном аттракционе Power Tower в Одессе
Киев • УНН
В Одессе на одном из самых высоких в Украине аттракционов Power Tower застряли люди. Это уже не первый инцидент с этим аттракционом, который имеет высоту 60 метров.
Подробности
В Одессе посетители "Луна-парка" застряли на экстремальном аттракционе Power Tower, являющемся одним из самых высоких в своем роде в Украине. Причина инцидента по состоянию на 15:30 неизвестна.
Справка
Это не первый случай с аттракционом Power Tower. 5 марта 2023 года люди застряли на высоте нескольких десятков метров. Общая высота аттракциона Power Tower - 60 метров.
Напомним
Несколько лет назад аттракцион "Колесо обозрения" в центральном парке в Луцке остановился, когда на нем катались люди, спасателям пришлось спускать с высоты 12 человек, среди которых шестеро - дети