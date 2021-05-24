Застрягли на оглядовому колесі: у Луцьку з атракціону знімали 6 дітей

Деталі

Інцидент стався 23 травня о 16:00.

"У місті Луцьк на території парку імені Лесі Українки зупинилося оглядове колесо, на якому перебуває 12 осіб, з них - 6 дітей", - сказали у відомстві.

Загрози життю та здоров'ю людей, як вказано, не було.

О 17:11 всіх осіб з оглядового колеса було знято.

Для зняття людей з колеса від ДСНС залучалося 14 осіб та 4 одиниці техніки.

Доповнення

Упродовж минулого тижня - з 17 по 23 травня - сталося 1 тис. 348 надзвичайних подій, на які виїжджала ДСНС. Врятували 27 осіб та ліквідували 884 пожежі. При цьому на пожежах за тиждень загинуло 16 осіб. Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 20 осіб.