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Застряли на колесе обозрения: в Луцке с аттракциона снимали 6 детей

Киев • УНН

 • 27247 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Аттракцион "Колесо обозрения" в центральном парке в Луцке остановился, когда на нем катались люди, спасателям пришлось спускать с высоты 12 человек, среди которых шестеро - дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

Застряли на колесе обозрения: в Луцке с аттракциона снимали 6 детей

Детали

Инцидент произошел 23 мая в 16:00.

"В городе Луцк на территории парка имени Леси Украинки остановилось колесо обозрения, на котором находится 12 человек, из них - 6 детей", - сказали в ведомстве.

Угрозы жизни и здоровью людей, как указано, не было.

В 17:11 всех людей с колеса обозрения спустили.

Для снятия людей с колеса от ГСЧС привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.

Дополнение

В течение прошлой недели - с 17 по 23 мая - произошло 1 тыс. 348 чрезвычайных событий, которые выезжала ГСЧС. Спасли 27 человек и ликвидировали 884 пожара. При этом на пожарах за неделю погибли 16 человек. В течение недели на водных объектах погибло 20 человек.

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