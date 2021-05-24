Застряли на колесе обозрения: в Луцке с аттракциона снимали 6 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Аттракцион "Колесо обозрения" в центральном парке в Луцке остановился, когда на нем катались люди, спасателям пришлось спускать с высоты 12 человек, среди которых шестеро - дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
Детали
Инцидент произошел 23 мая в 16:00.
"В городе Луцк на территории парка имени Леси Украинки остановилось колесо обозрения, на котором находится 12 человек, из них - 6 детей", - сказали в ведомстве.
Угрозы жизни и здоровью людей, как указано, не было.
В 17:11 всех людей с колеса обозрения спустили.
Для снятия людей с колеса от ГСЧС привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.
Дополнение
В течение прошлой недели - с 17 по 23 мая - произошло 1 тыс. 348 чрезвычайных событий, которые выезжала ГСЧС. Спасли 27 человек и ликвидировали 884 пожара. При этом на пожарах за неделю погибли 16 человек. В течение недели на водных объектах погибло 20 человек.