Среди Каховского водохранилища заглох катер с 16 людьми: вызывали спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Спасатели Запорожской области оказали помощь пассажирам прогулочного катера, вышедшего из строя на территории акватории Каховского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.
"13 июля в 18:52 в Службу спасения... поступило сообщение о происшествии на воде, которое произошла в городе Каменка-Днепровская в акватории Каховского водохранилища в районе полуострова. Как выяснилось, на расстоянии 300 м от берега в прогулочном катере, который двигался по маршруту Никополь - Каменка-Днепровская, вышел из строя мотор. На катере находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа", - сообщили в ГСЧС.
Сообщается, что для оказания помощи на место были направлены Каменка-Днепровские спасатели, приведены в оперативную готовность резиновая моторная лодка и катер. В то же время из Никополя вышел другой катер, который добрался до пассажиров и перевез их к мысу Каменский.
"Бойцы ГСЧС на оперативно-спасательном автомобиле перевезли спасенных с мыса в город Каменка-Днепровская. В результате происшествия никто не пострадал", - отметили спасатели.
Как сообщал УНН, в Николаевской области спасатели оказали помощь гражданам, лодку которых во время непогоды начало относить в открытое море.