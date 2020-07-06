У Миколаївській області під час негоди човен з рибалками віднесло у відкрите море
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Миколаївській області рятувальники надали допомогу громадянам, човен яких під час негоди почало відносити у відкрите море, передає УНН із посиланням на повідомлення у пресслужбу ДСНС.
"5 липня о 18:00 ... від відпочиваючого надійшло повідомлення про те, що під час раптової зміни погодних умов: а саме поривчастого вітру і дощу, у відкрите море почало відносити рибацький човен із людьми. Подія трапилась в акваторії Чорного моря в районі Лагерної коси, що на Очаківщині", - йдеться у повідомленні.
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До вказаного місця направлено черговий караул 22 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Співробітники ДСНС на рятувальному катері UMS-600 “Рятівник-2012” дістались до гумового човна “БАРК 260”, який знаходився на орієнтовній відстані 1500 м від берега.
Двох громадян рятувальники пересадили у власний плавзасіб та прикріпивши до свого їхній човен, дістались до берегової лінії.