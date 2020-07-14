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Посеред Каховського водосховища заглох катер з 16 людьми: викликали рятувальників

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Рятувальники Запорізької області надали допомогу пасажирам прогулянкового катеру, що вийшов з ладу на території акваторії Каховського водосховища. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає УНН.

“13 липня о 18:52 до Служби порятунку... надійшло повідомлення про подію на воді, яка сталася в місті Кам’янка-Дніпровська в акваторії Каховського водосховища в районі півострову. Як з’ясувалося, на відстані 300 м від берега в прогулянковому катері, який рухався за маршрутом Нікополь — Кам’янка Дніпровська, вийшов з ладу мотор. На катері перебували 14 пасажирів та 2 члени екіпажу”, — повідомили в ДСНС.

Повідомляється, що для надання допомоги на місце були направлені Кам’янко-Дніпровські рятувальники, приведено в оперативну готовність гумовий моторний човен та катер. Водночас з Нікополя вийшов інший катер, який дістався до пасажирів і перевіз їх до мису Кам’янський.

“Бійці ДСНС на оперативно-рятувальному автомобілі перевезли врятованих з мису до міста Кам’янка-Дніпровська. Внаслідок події ніхто не постраждав”, — зазначили рятувальники.

Як повідомляв УНН, у Миколаївській області рятувальники надали допомогу громадянам, човен яких під час негоди почало відносити у відкрите море

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