Чиновника будут судить за попытку продажи госземель стоимостью 95 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Во Львовской области будут судить начальник отдела районной государственной администрации, который пытался незаконно продать госземли стоимостью 95 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Правоохранители пресекли преступную схему и предупредили факт незаконного изъятия земель государственной собственности.
Так, начальник отдела районной государственной администрации незаконно подготовил распоряжение об изъятии земель из государственной собственности, которые находятся вблизи Львова. Конечная цель преступного плана - передача земли в частную собственность.
Злоумышленник вывел в коммунальную собственность участок площадью 62,25 га. В дальнейшем разделил ее на части и подготовил документы для приватизации земельных участков конкретными лицами, в том числе, подконтрольных ему. Рыночная стоимость - 94,8 млн. гривен.
Этот земельный участок входит в состав земель научно-исследовательских учреждений и учебных заведений и в соответствии с законодательством проведение его изъятие может быть исключительно Кабинетом Министров Украины.
Чиновник подготовил документы, на основании которых и был отчужден земельный участок.
В конце января правоохранители сообщили должностному лицу о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. На земельный участок наложен арест.
Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы дела с обвинительным актом направлены в суд.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 4250 до 12750 или без такового.
Напомним, как сообщал УНН, СБУ предотвратила отчуждению земель руководством Госгеокадастра Киевской области.