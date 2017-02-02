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Чиновника будут судить за попытку продажи госземель стоимостью 95 млн грн

Киев • УНН

 • 7565 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Во Львовской области будут судить начальник отдела районной государственной администрации, который пытался незаконно продать госземли стоимостью 95 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Чиновника будут судить за попытку продажи госземель стоимостью 95 млн грн

Правоохранители пресекли преступную схему и предупредили факт незаконного изъятия земель государственной собственности.

Так, начальник отдела районной государственной администрации незаконно подготовил распоряжение об изъятии земель из государственной собственности, которые находятся вблизи Львова. Конечная цель преступного плана - передача земли в частную собственность.

Злоумышленник вывел в коммунальную собственность участок площадью 62,25 га. В дальнейшем разделил ее на части и подготовил документы для приватизации земельных участков конкретными лицами, в том числе, подконтрольных ему. Рыночная стоимость - 94,8 млн. гривен.

Этот земельный участок входит в состав земель научно-исследовательских учреждений и учебных заведений и в соответствии с законодательством проведение его изъятие может быть исключительно Кабинетом Министров Украины.

Чиновник подготовил документы, на основании которых и был  отчужден земельный участок.

В конце января правоохранители сообщили должностному лицу о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. На земельный участок наложен арест.

Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы дела с обвинительным актом направлены в суд.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 4250 до 12750 или без такового.

Напомним, как сообщал УНН, СБУ предотвратила отчуждению земель руководством Госгеокадастра Киевской области.

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