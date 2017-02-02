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Посадовця судитимуть за спробу продажу держземель вартістю 95 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. На Львівщині судитимуть начальник відділу районної державної адміністрації, який намагався незаконно продати держземлі вартістю 95 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Посадовця судитимуть за спробу продажу держземель вартістю 95 млн грн

Правоохоронці припинили злочинну схему та попередили факт незаконного вилучення земель державної власності.

Так, начальник відділу районної державної адміністрації незаконно підготував розпорядження про вилучення земель з державної власності, які знаходяться поблизу Львова. Кінцева мета злочинного плану — передача землі у приватну власність.

Зловмисник вивів у комунальну власність ділянку площею 62,25 га. В подальшому поділив її на частини та підготував документи для приватизації земельних ділянок конкретними особами, в тому числі, підконтрольних йому. Ринкова вартість — 94,8 мільйонів гривень.

Ця земельна ділянка відноситься до складу земель науково-дослідних установ і навчальних закладів і відповідно до законодавства проведення її вилучення може бути виключно Кабінетом Міністрів України.

Посадовець підготував документи, на підставі яких і була відчужена земельна ділянка.

Наприкінці січня правоохоронці повідомили посадовцю про підозру за ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. На земельну ділянку накладено арешт.

Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи з обвинувальним актом направлені до суду.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 4 250 до 12 750 або без такого.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, СБУ запобігла відчуженню земель керівництвом Держгеокадастру на Київщині.

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