Посадовця судитимуть за спробу продажу держземель вартістю 95 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. На Львівщині судитимуть начальник відділу районної державної адміністрації, який намагався незаконно продати держземлі вартістю 95 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Правоохоронці припинили злочинну схему та попередили факт незаконного вилучення земель державної власності.
Так, начальник відділу районної державної адміністрації незаконно підготував розпорядження про вилучення земель з державної власності, які знаходяться поблизу Львова. Кінцева мета злочинного плану — передача землі у приватну власність.
Зловмисник вивів у комунальну власність ділянку площею 62,25 га. В подальшому поділив її на частини та підготував документи для приватизації земельних ділянок конкретними особами, в тому числі, підконтрольних йому. Ринкова вартість — 94,8 мільйонів гривень.
Ця земельна ділянка відноситься до складу земель науково-дослідних установ і навчальних закладів і відповідно до законодавства проведення її вилучення може бути виключно Кабінетом Міністрів України.
Посадовець підготував документи, на підставі яких і була відчужена земельна ділянка.
Наприкінці січня правоохоронці повідомили посадовцю про підозру за ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. На земельну ділянку накладено арешт.
Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи з обвинувальним актом направлені до суду.
Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 4 250 до 12 750 або без такого.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, СБУ запобігла відчуженню земель керівництвом Держгеокадастру на Київщині.