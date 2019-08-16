Должностных лиц Житомирского горсовета уличили в хищении 800 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Житомире правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств во время закупок медицинских изделий одним из подразделений Житомирского горсовета. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
“Детективы главка Нацполиции Житомирской области совместно с оперативниками регионального УЗЭ под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили механизм присвоения и растраты бюджетных средств при закупках медицинских изделий одним из подразделений Житомирского горсовета”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, должностные лица одного из управлений мэрии во время организации и закупки медицинских изделий не проконтролировали эффективное и экономное использование бюджетных средств, предназначенных для закупки медицинских изделий в лечебные учреждения областного центра.
Такая служебная халатность дала возможность субъекту хозяйственной деятельности незаконно завладеть средствами выделенной субвенции и бюджета на сумму около 800 тыс. гривен.
По состоянию на 16 августа объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 367 ч.2 УК Украины (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины двум лицам — руководителю предприятия и служащему Житомирского городского совета. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, во Львове задержали злоумышленников, которые получили взятку за содействие в ускорении процедуры государственной регистрации права собственности на земельный участок.