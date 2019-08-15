У Львові на хабарі викрили посадовця міськради та адвоката-посередника

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Львові затримали зловмисників, які отримали неправомірну вигоду за сприяння у прискоренні процедури державної реєстрації права власності на земельну ділянку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

“Працівники Управління захисту економіки Львівщини та слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Львівської області 13 серпня викрили двох осіб, причетних до одержання неправомірної вигоди”, — йдеться в повідомленні.

Як встановили оперативники, заступник начальника одного з відділів Львівської міськради разом із посередником-адвокатом організували схему незаконного збагачення, отримуючи хабарі за сприяння у державній реєстрації прав власності на нерухоме майно.

Зловмисників було викрито під час одержання чергового хабара у розмірі 300 доларів США та 2 тис. гривень за прискорення процедури оформлення земельної ділянки. Їх було затримано.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, депутатів Кропивницької міськради викрили в одержанні тисячі доларів за винесення питання на розгляд сесії.

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