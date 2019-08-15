Во Львове на взятке разоблачили чиновник горсовета и адвокат-посредник
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Во Львове задержали злоумышленников, которые получили неправомерную выгоду за содействие в ускорении процедуры государственной регистрации права собственности на земельный участок. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
“Работники Управления защиты экономики Львовской области и следственного управления областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области 13 августа разоблачили двух человек, причастных к получению неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.
Как установили оперативники, заместитель начальника одного из отделов Львовского горсовета вместе с посредником-адвокатом организовали схему незаконного обогащения, получая взятки за содействие в государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество.
Злоумышленники были разоблачены во время получения очередной взятки в размере 300 долларов США и 2 тыс. гривен за ускорение процедуры оформления земельного участка. Они были задержаны.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, депутатов Кропивницкого горсовета разоблачили в получении тысячи долларов за вынесение вопроса на рассмотрение сессии.