Депутатів Кропивницької міськради підозрюють в отриманні 1 тис. доларів хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Депутатів Кропивницької міськради викрили в одержанні тисячі доларів за винесення питання на розгляд сесії. Про це УНН повідомили у Департаменті комунікації Нацполіції.
"Слідчі Головного слідчого управління спільно з працівниками Управління СБУ Кіровоградщини під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури викрили факт отримання депутатами міської ради м. Кропивницький неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські встановили, що 30 серпня 2018 року один з депутатів міськради за пособництва іншого депутата отримав тисячу доларів США.
За ці гроші депутат надав обіцянку винести на розгляд сесії заяву про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою. Надалі на цій ділянці планувалося розміщення торгівельного павільйону.
"8 серпня 2019 року заступник Генерального прокурора України повідомив указаним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років", - повідомили у Нацполіції.
Нагадаємо, на Запоріжжі викрили депутата міськради на хабарі в 20 тисяч гривень.