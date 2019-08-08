На Запоріжжі викрили депутата міськради на хабарі в 20 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Запоріжжі правоохоронці затримали одного з депутатів міськради одразу після отримання неправомірної вигоди в сумі 20 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
“7 серпня слідчі Слідчого управління ГУНП в Запорізькій області спільно з працівниками УСБУ Запорізької області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, безпосередньо після скоєння злочину, викрили депутата однієї з міських рад Запорізької області, який вимагав та отримав від підприємця неправомірну вигоду в сумі 20 тисяч гривень”, — йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, депутат вимагав від фізичної особи-підприємця неправомірну вигоду за не перешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності на території одного з міських ринків.
Зловмисника затримали одразу після отримання ним останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 17 тис. грн.
Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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