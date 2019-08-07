На Вінниччині сільский голова присвоїв 100 тис. грн на будівництві будинку культури
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Вінницькій області судитимуть голову одного з сіл за привласнення бюджетних коштів територіальної громади. Про це УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
"Вінницькою місцевою прокуратурою завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння коштами, виділеними на виконання робіт з капітального ремонту сільського будинку культури в одному із сіл Вінницького району", - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, сільський голова, спільно з керівництвом підприємства, що проводило роботи з капітального ремонту об’єкту, вносили до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не виконувались, чим завдали сільській раді матеріальної шкоди на загальну суму понад 100 тис. грн.
"Місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням сільського голови, директора підприємства та інженера технічного нагляду у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років", - повідомили в установі.
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