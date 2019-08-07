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В Винницкой области сельский глава присвоил 100 тыс. грн на строительстве дома культуры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. В Винницкой области будут судить главу одного из сел за присвоение бюджетных средств территориальной общины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Винницкой местной прокуратурой завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного завладения средствами, выделенными на выполнение работ по капитальному ремонту сельского дома культуры в одном из сел Винницкого района", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, сельский глава, совместно с руководством предприятия, проводившего работы по капитальному ремонту объекта, вносили в акты приема выполненных строительных работ заведомо ложные сведения о проведении работ, которые фактически не выполнялись, чем нанесли сельскому совету материальный ущерб на общую сумму более 100 тыс грн.

"Местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по обвинению сельского главы, директора предприятия и инженера технического надзора в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет ", - сообщили в учреждении.

Напомним, на взятке задержали председателя сельсовета во Львовской области.

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