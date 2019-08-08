В Запорожской области разоблачили депутата горсовета на взятке в 20 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Запорожье правоохранители задержали одного из депутатов горсовета сразу после получения неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. гривен. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
“7 августа следователи Следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с работниками УСБУ Запорожской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, непосредственно после совершения преступления, уличили депутата одного из городских советов Запорожской области, который требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 20 тысяч гривен”, - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, депутат требовал от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду за не препятствование в осуществлении предпринимательской деятельности на территории одного из городских рынков.
Злоумышленника задержали сразу после получения им последней части неправомерной выгоды в размере 17 тыс. грн.
Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Винницкой области сельский председатель присвоил 100 тыс. грн на строительстве дома культуры.