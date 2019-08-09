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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128403 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138488 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126879 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128441 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130478 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153167 просмотра

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Депутатов Кропивницкого горсовета подозревают в получении 1 тыс. долларов взятки

Депутатов Кропивницкого горсовета подозревают в получении 1 тыс. долларов взятки

Киев  •  УНН

 • 10572 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Депутатов Кропивницкого горсовета уличили в получении тысячи долларов за вынесение вопроса на рассмотрение сессии. Об этом УНН сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

"Следователи Главного следственного управления совместно с сотрудниками Управления СБУ Кировоградской области под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры разоблачили факт получения депутатами городского совета г. Кропивницкий неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что 30 августа 2018 года один из депутатов горсовета при пособничестве другого депутата получил тысячу долларов США.

За эти деньги депутат дал обещание вынести на рассмотрение сессии заявление о предоставлении разрешения на разработку технической документации по землеустройству. В дальнейшем на этом участке планировалось размещение торгового павильона.

"8 августа 2019 года заместитель Генерального прокурора Украины сообщил указанным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет", - сообщили в Нацполиции.

Напомним, в Запорожской области разоблачили депутата горсовета на взятке в 20 тысяч гривен.

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