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Посадовців Житомирської міськради викрили на розкраданні 800 тисяч гривень

Посадовців Житомирської міськради викрили на розкраданні 800 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Житомирі правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівель медичних виробів одним із підрозділів Житомирської міськради. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

“Детективи главку Нацполіції Житомирщини спільно з оперативниками регіонального УЗЕ під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили механізм привласнення та розтрати бюджетних коштів під час закупівель медичних виробів одним із підрозділів Житомирської міськради”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовці одного з управлінь мерії під час організації та закупівлі медичних виробів не проконтролювали ефективне та економне використання бюджетних коштів, призначених для закупівлі медичних виробів до лікарських установ обласного центру.

Така службова халатність дала можливість суб’єкту господарської діяльності незаконно заволодіти коштами виділеної субвенції та бюджету на суму близько 800 тис. гривень.

Станом на 16 серпня оголошено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 367 ч.2 КК України (Службова недбалість) Кримінального кодексу України двом особам — керівнику підприємства та службовцю Житомирської міської ради. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, у Львові затримали зловмисників, які отримали хабар за сприяння у прискоренні процедури державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

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