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Чиновников порта "Южный" заподозрили в злоупотреблениях на 47,5 млн грн

Чиновников порта "Южный" заподозрили в злоупотреблениях на 47,5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11955 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Действующие и бывшие чиновники ГП "Морской торговый порт "Южный" подозреваются в нанесении ущерба предприятию на сумму 47,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"27 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие "МТП "Южный" понесло более 47 млн грн убытков. Среди организаторов схемы - действующие и бывшие должностные лица ГП "МТП "Южный", - сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет об:

  • одном из заместителей директора ГП "МТП "Южный";
  • экс-замдиректора ГП "МТП "Южный";
  • семи бывших директоров коммерческих компаний;
  • двух сотрудницах коммерческих компаний.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Должностных лиц государственного предприятия задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения всем участникам преступления.

Сообщается, что следствие установило, что один из действующих руководителей ГП "МТП "Южный" вместе с бывшим заместителем директора этого же ГП и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой госпредприятие незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупке товаров.

Чиновники, как указали в НАБУ, действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц, что позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки - от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации до контроля за конкурентной средой, - чтобы в итоге обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы. В общем следствие зафиксировало 29 таких тендеров.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с осени 2017 года.

Напомним, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению дело о незаконном завладении средствами ГП "Администрация морских портов Украины" в сумме более 247 миллионов гривен.

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