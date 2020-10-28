Посадовців порту "Южний" запідозрили у зловживаннях на 47,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Чинні та колишні посадовці ДП “Морський торговельний порт “Южний” підозрюються у заподіянні збитків підприємству на суму 47,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"27 жовтня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП викрили 11 осіб на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство “МТП “Южний” зазнало понад 47 млн грн збитків. Серед організаторів схеми — чинні та колишні посадовці ДП “МТП “Южний”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що йдеться про:
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- одного з заступників директора ДП “МТП “Южний”;
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- ексзаступника директора ДП “МТП “Южний”;
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- сімох колишніх директорів комерційних компаній;
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- двох співробітниць комерційних компаній.
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Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Посадовців державного підприємства затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу всім учасникам злочину.
Повідомляється, що слідство встановило, що один із чинних керівників ДП “МТП "Южний“ разом із колишнім заступником директора цього ж ДП та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували схему, через яку держпідприємство незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупівлі товарів.
Посадовці, як вказали у НАБУ, діяли у змові та залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб, що дозволяло їм повністю контролювати весь процес закупівлі — від формування потреби у закупівлі і складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, — аби у підсумку забезпечити перемогу в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми. Загалом слідство зафіксувало 29 таких тендерів.
Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із осені 2017 року.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу щодо незаконного заволодіння коштами ДП "Адміністрація морських портів України“ у сумі понад 247 мільйонів гривень.