Должностных лиц киевского банка уличили в хищении более 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Правоохранители разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более ста миллионов гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Финансовое учреждение получило от НБУ сто двадцать миллионов гривен в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.
Дельцы также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Установлено, что "помогали" злоумышленникам присваивать госсредства оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании.
Общая сумма денег присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации составляет почти 108 млн. гривен.
Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществления финансовых сделок с кредитом рефинансирования.
Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.
Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, чиновников Нацбанка разоблачили на взятке в 25 тыс. долларов.