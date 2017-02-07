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Должностных лиц киевского банка уличили в хищении более 100 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Правоохранители разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более ста миллионов гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Должностных лиц киевского банка уличили в хищении более 100 млн грн

Финансовое учреждение получило от НБУ сто двадцать миллионов гривен в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.

Дельцы также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Установлено, что "помогали" злоумышленникам присваивать госсредства оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании.

Общая сумма денег присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации составляет почти 108 млн. гривен.

Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществления финансовых сделок с кредитом рефинансирования.

Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, чиновников Нацбанка разоблачили на взятке в 25 тыс. долларов.

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