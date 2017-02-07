Посадовців київського банку викрили на розкраданні понад 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Правоохоронці викрили механізм розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків понад ста мільйонів гривень, виділених Нацбанком на рефінансування. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Фінансова установа отримала від НБУ сто двадцять мільйонів гривень у 2014 році. Правоохоронці встановили, шо після цього один із співвласників банку спільно з його керівництвом почали виведення грошей у підконтрольні бізнесмену комерційні структури. Кошти перераховувалися під виглядом внутрішньобанківських операцій та кредитування клієнтів.
Ділки також здійснювали оборудки з вартістю майна банку, яке перебувало у забезпеченні кредиту рефінансування.Встановлено, що “допомагали” зловмисникам привласнювати держкошти оцінювачі майна, які працюють під брендом відомої міжнародної компанії.
Загальна сума грошей привласнених фінансистами до введення в банку тимчасової адміністрації становить майже 108 мільйонів гривень.
Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили документацію, яка доводить здійснення фінансових оборудок з кредитом рефінансування.
Наразі на майно, що виступало забезпеченням повернення кредиту рефінансування Нацбанку, накладено арешт.
Тривають невідкладні слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, посадовців Нацбанку викрили на хабарі у 25 тис. доларів.