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Посадовців київського банку викрили на розкраданні понад 100 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Правоохоронці викрили механізм розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків понад ста мільйонів гривень, виділених Нацбанком на рефінансування. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Посадовців київського банку викрили на розкраданні понад 100 млн грн

Фінансова установа отримала від НБУ сто двадцять мільйонів гривень у 2014 році. Правоохоронці встановили, шо після цього один із співвласників банку спільно з його керівництвом почали виведення грошей у підконтрольні бізнесмену комерційні структури. Кошти перераховувалися під виглядом внутрішньобанківських операцій та кредитування клієнтів.

Ділки також здійснювали оборудки з вартістю майна банку, яке перебувало у забезпеченні кредиту рефінансування.Встановлено, що “допомагали” зловмисникам привласнювати держкошти оцінювачі майна, які працюють під брендом відомої міжнародної компанії.

Загальна сума грошей привласнених фінансистами до введення в банку тимчасової адміністрації становить майже 108 мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили документацію, яка доводить здійснення фінансових оборудок з кредитом рефінансування.

Наразі на майно, що виступало забезпеченням повернення кредиту рефінансування Нацбанку, накладено арешт.

Тривають невідкладні слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, посадовців Нацбанку викрили на хабарі у 25 тис. доларів.

Українські Національні Новини

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