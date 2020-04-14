Служащий ГСЧС пойдет под суд за откушенный палец у женщины в автобусе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира отделения одной из частей Главного управления ГСЧС во Львовской области, который подозревается в нанесении телесных повреждений и в том, что откусил часть мизинца женщине в общественном транспорте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира отделения одной из частей ГУ ГСЧС во Львовской области. Правоохранитель обвиняется в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести, повлекшем длительное расстройство здоровья (ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый вступил в конфликт с пассажиркой автобуса, несколько раз ударил потерпевшую и откусил ей часть мизинца. В результате действий обвиняемого женщина получила телесные повреждения средней тяжести, что повлекло длительное расстройство здоровья, добавили в ГБР.
Напомним, ранее этому должностному лицу ГСЧС сообщили о подозрении.