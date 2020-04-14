Служащий ГСЧС пойдет под суд за откушенный палец у женщины в автобусе

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира отделения одной из частей Главного управления ГСЧС во Львовской области, который подозревается в нанесении телесных повреждений и в том, что откусил часть мизинца женщине в общественном транспорте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.