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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 30635 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39417 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57143 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Служащий ГСЧС пойдет под суд за откушенный палец у женщины в автобусе

Служащий ГСЧС пойдет под суд за откушенный палец у женщины в автобусе

Киев  •  УНН

 • 14253 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира отделения одной из частей Главного управления ГСЧС во Львовской области, который подозревается в нанесении телесных повреждений и в том, что откусил часть мизинца женщине в общественном транспорте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира отделения одной из частей ГУ ГСЧС во Львовской области. Правоохранитель обвиняется в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести, повлекшем длительное расстройство здоровья (ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый вступил в конфликт с пассажиркой автобуса, несколько раз ударил потерпевшую и откусил ей часть мизинца. В результате действий обвиняемого женщина получила телесные повреждения средней тяжести, что повлекло длительное расстройство здоровья, добавили в ГБР.

Напомним, ранее этому должностному лицу ГСЧС сообщили о подозрении.

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