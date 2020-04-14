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Посадовець ДСНС піде під суд за відкушений палець у жінки в автобусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно командира відділення однієї з частин Головного управління ДСНС у Львівській області, який підозрюється у завданні тілесних ушкоджень, й у тому, що відкусив частину мізинця жінці у громадському транспорті. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно командира відділення однієї з частин ГУ ДСНС у Львівській області. Правоохоронець обвинувачується в умисному завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, що спричинили тривалий розлад здоров'я (ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений вступив у конфлікт з пасажиркою автобуса, кілька разів вдарив потерпілу та відкусив їй частину мізинця. Унаслідок дій обвинуваченого жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, що спричинило тривалий розлад здоров’я, додали у ДБР.

Нагадаємо, раніше цьому посадовцю ДСНС повідомили про підозру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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