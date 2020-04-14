Посадовець ДСНС піде під суд за відкушений палець у жінки в автобусі

КИЇВ. 14 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно командира відділення однієї з частин Головного управління ДСНС у Львівській області, який підозрюється у завданні тілесних ушкоджень, й у тому, що відкусив частину мізинця жінці у громадському транспорті. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.