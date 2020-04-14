Посадовець ДСНС піде під суд за відкушений палець у жінки в автобусі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно командира відділення однієї з частин Головного управління ДСНС у Львівській області, який підозрюється у завданні тілесних ушкоджень, й у тому, що відкусив частину мізинця жінці у громадському транспорті. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно командира відділення однієї з частин ГУ ДСНС у Львівській області. Правоохоронець обвинувачується в умисному завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, що спричинили тривалий розлад здоров'я (ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений вступив у конфлікт з пасажиркою автобуса, кілька разів вдарив потерпілу та відкусив їй частину мізинця. Унаслідок дій обвинуваченого жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, що спричинило тривалий розлад здоров’я, додали у ДБР.
Нагадаємо, раніше цьому посадовцю ДСНС повідомили про підозру.