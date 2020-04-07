Посадовцю ДСНС, який побив та відкусив частину мізинця жінці, повідомили про підозру

КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Львівщині повідомили про підозру командиру відділення однієї з частин Головного управління ДСНС у Львівській області, який, за версією слідства, побив та відкусив частину мізинця жінці у громадському транспорті. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.