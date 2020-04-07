Посадовцю ДСНС, який побив та відкусив частину мізинця жінці, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Львівщині повідомили про підозру командиру відділення однієї з частин Головного управління ДСНС у Львівській області, який, за версією слідства, побив та відкусив частину мізинця жінці у громадському транспорті. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру відділення однієї з частин Головного управління ДСНС у Львівській області. Правоохоронець підозрюється в умисному завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, що спричинили тривалий розлад здоров’я (ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що вночі 28 липня 2019 року у пасажирському автобусі між підозрюваним та жінкою виник конфлікт. Під час якого працівник ДСНС кілька разів вдарив потерпілу та відкусив їй частину мізинця. Унаслідок дій підозрюваного жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, що спричинило тривалий розлад здоров’я.
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.
Нагадаємо, у Запорізькій області посадовця ДСНС запідозрили у збуті зброї.