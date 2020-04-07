Должностному лицу ГСЧС, который избил и откусил часть мизинца женщине, сообщили о подозрении

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во Львовской области сообщили о подозрении командиру отделения одной из частей Главного управления ГСЧС во Львовской области, который, по версии следствия, избил и откусил часть мизинца женщине в общественном транспорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.