Должностному лицу ГСЧС, который избил и откусил часть мизинца женщине, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во Львовской области сообщили о подозрении командиру отделения одной из частей Главного управления ГСЧС во Львовской области, который, по версии следствия, избил и откусил часть мизинца женщине в общественном транспорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру отделения одной из частей Главного управления ГСЧС во Львовской области. Правоохранитель подозревается в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести, повлекших длительное расстройство здоровья (ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
Следствием установлено, что ночью 28 июля 2019 года в пассажирском автобусе между подозреваемым и женщиной возник конфликт. Во время которого работник ГСЧС несколько раз ударил потерпевшую и откусил ей часть мизинца. В результате действий подозреваемого женщина получила телесные повреждения средней тяжести, повлекшее длительное расстройство здоровья.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 3 лет.
Напомним, в Запорожской области чиновника ГСЧС заподозрили в сбыте оружия.