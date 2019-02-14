Чиновник Укртрансбезопасности погорел на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Главный специалист отдела предоставления административных услуг Управление "Укртрансбезопасности в Волынской области наладил механизм получения взяток от перевозчиков за предоставление разрешительных документов на международные грузовые документы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в систематическом получении взяток главного Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от перевозчиков за предоставление разрешительных документов на международные грузовые перевозки. Стоимость его "услуг" составляла сто долларов США с каждого транспортного средства. В среднем злоумышленник таким образом "предоставлял" более пятисот разрешений ежемесячно", - говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что кроме того за отдельную плату чиновник обещал клиентам ускорить процесс получения соответствующих документов, а в случае отказа от уплаты "дани" - создавал искусственные препятствия при их оформлении.
Правоохранители задержали мужчину согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочем месте при получении очередной взятки от местного жителя.
В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
На прошлой неделе в Украине зафиксирован очередной "взяточный" рекорд - правоохранители задокументировали 27 случаев получения неправомерной выгоды.