Посадовець Укртрансбезпеки погорів на хабарі

"Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на систематичному отриманні хабарів головного Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від перевізників за надання дозвільних документів на міжнародні вантажні перевезення. Вартість його "послуг" становила сто доларів США з кожного транспортного засобу. У середньому зловмисник таким чином "надавав" понад п'ятсот дозволів щомісяця", - йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що крім того за окрему плату посадовець обіцяв клієнтам пришвидшити процес отримання відповідних документів, а у разі відмови від сплати "данини" ‒ створював штучні перешкоди при їх оформленні.

Правоохоронці затримали чоловіка згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочу місці під час отримання чергового хабаря від місцевого мешканця.

У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні зафіксовано черговий "хабарний" рекорд - правоохоронці задокументували 27 випадків отримання неправомірної вигоди.



