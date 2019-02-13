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У ГПУ заявили про "хабарний" рекорд

У ГПУ заявили про "хабарний" рекорд

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Минулого тижня в Україні зафіксовано черговий "хабарний" рекорд - правоохоронці задокументували 27 випадків отримання неправомірної вигоди. Про це повідомив у середу речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає УНН.

"І знову маємо "хабарний" рекорд. 27 випадків отримання неправомірної вигоди задокументували правоохоронці на минулому тижні. Військовослужбовці, працівники суду, ДФС, чиновники державних та комунальних підприємств брали хабарі від 3 тис. грн до 30 тис. дол. США", - повідомив Лисенко у Facebook.

Всього, з початку цього року, органи прокуратури України, за його даними, зафіксували 1294 факти отримання неправомірної вигоди та інших корупційних злочинів. 326 обвинувальних актів скеровано до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНН, чиновник виконавчої служби погорів на хабарі у 500 тис. грн.

Українські Національні Новини

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