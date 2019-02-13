В ГПУ заявили о "взяточном" рекорде
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На прошлой неделе в Украине зафиксирован очередной "взяточный" рекорд - правоохранители задокументировали 27 случаев получения неправомерной выгоды. Об этом сообщил в среду представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.
"И снова имеем "взяточный" рекорд. 27 случаев получения неправомерной выгоды задокументировали правоохранители на прошлой неделе. Военнослужащие, сотрудники суда, ГФС, чиновники государственных и коммунальных предприятий брали взятки от 3 тыс. грн до 30 тыс. долл. США", - сообщил Лысенко в Facebook.
Всего, с начала этого года органы прокуратуры Украины, по его данным, зафиксировали 1294 факта получения неправомерной выгоды и других коррупционных преступлений. 326 обвинительных актов направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал УНН, чиновник исполнительной службы погорел на взятке в 500 тыс. грн.