Порядок на матче Суперкубка Украины будут охранять 1,2 тыс. правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Во время проведения финала Суперкубка Украины по футболу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" будет работать 1200 правоохранителей. Об этом сообщил председатель Одесской полиции Дмитрий Головин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Ожидается, что на матч 21 июля в город прибудет около 35 тыс. болельщиков. Публичную безопасность будут обеспечивать 1225 правоохранителей, в том числе 350 бойцов Национальной гвардии Украины. Накануне матча правоохранители проведут командно-штабные учения с привлечением всех подразделений.
"Мы отслеживаем выезды всех групп фанатов в Одессу. Общаемся с руководством обоих клубов, чтобы не допустить каких-либо провокаций. Сейчас ситуация спокойная и контролируемая", - сообщил Головин.
Он добавил, что к обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения полиции и Нацгвардии, а также полиция диалога, взрывотехники, тактические группы и кинологи, а также приданные силы.
Напомним, в заключительном контрольном матче на австрийском тренировочном сборе киевское "Динамо" встретилось с действующим чемпионом Чехии, пльзенской "Викторией".