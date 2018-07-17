Порядок на матчі Суперкубку України охоронятиме 1,2 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Під час проведення фіналу Суперкубку України з футболу між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо" працюватиме 1200 правоохоронців. Про це повідомив голова Одеської поліції Дмитро Головін, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
Очікується, що на матч 21 липня до міста прибуде до 35 тисяч вболівальників. Публічну безпеку забезпечуватимуть 1225 правоохоронців, у тому числі 350 бійців Національної гвардії України. Напередодні матчу правоохоронці проведуть командно-штабні навчання із залученням усіх підрозділів.
"Ми відслідковуємо виїзди усіх груп фанатів до Одеси. Спілкуємося із керівництвом обох клубів, аби не допустити будь-яких провокацій. Наразі ситуація спокійна та контрольована", - повідомив Головін.
Він додав, що до забезпечення публічної безпеки будуть залучені всі підрозділи поліції та Нацгвардії, а також поліція діалогу, вибухотехніки, тактичні групи та кінологи, а також придані сили.
Нагадаємо, у заключному контрольному матчі на австрійському тренувальному зборі київське “Динамо” зустрілося з діючим чемпіоном Чехії, пльзеньською “Вікторією”.